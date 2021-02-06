Kırşehir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini 27 yerinden bıçakladı!

Belediyede işçi olan Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı.
Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi. İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi. Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)