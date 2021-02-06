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Kırşehir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini 27 yerinden bıçakladı!

06 Şubat 2021 15:55

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46) tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Kaplan, gözaltına alındı.

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