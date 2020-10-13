Kırşehir'de diğer okullarda istenmeyen sığınmacı çocuklar tek okulda toplandı

Kırşehir’de yaşayan Irak, Afganistan ve Suriyeli ailelerin çocukları, diğer okullarda istenmemeleri nedeniyle bir okulda toplandı. Böyle bir ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini anlatan öğretmenler, bunun çocukların Türkiye’ye uyum sağlamalarını engellediğini söyledi. İl Milli Eğitimden müfettişlere kadar idarecilere durumu anlattıklarını ama bir adım atılmadığını belirten öğretmenler, yıllardır devam eden bu ayrımcılığın bir an önce sona erdirilmesini istiyor.

Kırşehir’de bulunan Ömer Aydın İlkokulu, uzun süredir sadece sığınmacı çocuklara eğitim veriyor. sığınmacı öğrencilere yönelik meydana gelen ayrımcılığı Evrensel'den Birkan Bulut'a aktaran öğretmenler, isimlerinin yayımlanmamasını istedi. Kentte yaşayan Afgan, Iraklı ve Suriyeli çocuklar, Türkiyeli velilerin şikâyetleri ve idarecilerin yönlendirmesiyle 6 yıl önce küçük bir okula taşındılar. Öğrenciler bir süre kent merkezine uzak olan bu okula servisle götürüldü. Ancak çok eski ve küçük olan okulun altyapı yetersizliği nedeniyle belediye tarafından yıkıldı. Öğrencilerin kent merkezine yakın bir okula taşınmasına karar verildi.

"'Dolu' diyerek buraya gönderiyorlar"

Bir yıla yakın süre bir okula misafir olan Ömer Aydın İlkokulu öğrencilerinin arasına diğer okullardan gönderilen başka sığınmacı çocuklar da katıldı. Ardından sığınmacı çocuklar yeni bir okula nakledildi. sığınmacı çocukların halen eğitim gördüğü bu binaya herhangi bir T.C. vatandaşı çocuk nakledilmedi. İkametgahları nedeniyle başka okula kaydı düşen sığınmacı öğrencilerin velilerine ise “Kontenjanımız doldu” ya da “Türkçe bilmediği için zorlanır” denilerek Ömer Aydın İlkokuluna kayıt yaptırmaları istendi. Böylece sadece sığınmacı çocukların olduğu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan okulun mevcudu 1000’e ulaştı.

"Uyum sağlamaları engelleniyor"

Yaşanan sorunların her geçen yıl arttığına dikkat çeken öğretmenler, öncelikle çocukların sığınmacı olması nedeniyle bu şekilde izole edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı olmadığını vurguluyor. Irak, Afganistan ve Suriye’den gelen öğrencilerin aynı okulda toplanmasının Türkiye’ye uyum sağlamasını engellendiğini belirten öğretmenler, ayrıca öğrencilerin gördüğü ayrımcılığın kendi aralarında da farklı ülkelerden olmaları nedeniyle sürdüğüne dikkat çekiyor.

"Durumu iyi olanlar başka okullara yazdırabiliyor"

Başka okullarda birkaç sığınmacı çocuğun olduğunu ama genelde durumu iyi olan ailelerin kayıt yaptırabildiğini anlatan öğretmenler, sığınmacı çocukların kendi okullarına yönlendirilmesiyle artan nüfus nedeniyle her şubenin 5’e çıktığına dikkat çekiyorlar. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim yapılsa da yetemediklerini belirten öğretmenlerden biri “Okulumuzun başarılı olduğu söyleniyor ama kaç öğrencimizin lise sınavına girdiği ve kaç puan aldığına bakılsa gerçek görülecek. Son liseye giriş sınavına kaç kişi girdi? Pandemi ortaya çıkınca da öğrencilerimizin çoğunu derse katamamaya başladık. sığınmacı veliler de bu durumdan oldukça şikayetçi ama bizim gibi onlar da korkuyorlar” dedi.

Okul müdürü: Okulumuz herkese açık

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Okul Müdürü Recep Sulubulut, ilkokul ve ortaokul bir arada, ikili eğitim veren okullarının mevcudunun yaklaşık 1250 olduğunu söyledi. Okullarının herhangi din ve uyruk fark etmeksizin bütün öğrencilere açık olduğunu belirten Sulubulut’a Türkiyeli öğrencilerin oraya yönlendirilmediğini sorduğumuzda “Biz yabancı olup olmadığına bakmıyoruz. Okulumuz şehrimizin varoş diyebileceğimiz bir mahallesinde bulunuyor. Bu nedenle başka okullar ile aynı öğrenci profiline sahip olmayabilir” dedi.

Okulda hiç Türkiyeli öğrenci bulunup bulunmadığını sorduğumuzda ise Sulubulut, listeye bakması gerektiğini ve bu nedenle bir şey diyemeyeceğini söyledi. sığınmacı öğrencilerin diğer öğrenciler ile aynı okulda okuyamaması nedeniyle entegrasyon sorunu yaşadığı şikâyetlerine ilişkin ise Sulubulut, “Türkiye’ye geldiklerinden çok farklı bir durumdayız. Çünkü bu yıl Türkiye’de doğan öğrencilerimiz okula başladılar ve bu nedenle Türkçeyi de iyi biliyorlar. Herhangi bir problem yaşamadık” dedi.

Eğitim Sen: Bu izolasyon doğru değil

Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Özdemir Beyhan, uzun süredir bu sorunun devam ettiğini söyledi. Pedagojik açıdan böyle bir izolasyonun hiçbir şekilde doğru olmadığını belirten Beyhan, diğer okullarda az sayıda sığınmacı öğrenci olduğunu ama bu okulda sadece sığınmacı öğrencilerin toplandığını ifade etti. Kendilerinin yönetime yeni geldiğini ancak sendikanın bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeleri olduğunu anlatan Beyhan, “Kendi ülkelerini terk etmeleri, dil sorunu ve yaşadıkları savaş travması nedeniyle yerli öğrencilerle sorun yaşıyorlardı. Özellikle savaş travması, sığınmacı çocukların şiddete eğilimli oyunlar oynamasına neden olmuş. Taş atmak vb. Ancak bu çocuklar için bir oyun... Bazı veliler bu tür gerekçelerle çocuklarını okuldan aldı veya sığınmacı çocuklarını okulda istemedi. Zaman içinde sığınmacı öğrencilerimiz maalesef bir okulda toplandı” dedi.