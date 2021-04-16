CHP Kırşehir, 128 milyar doları yerel şiveyle sordu: Şoonu nöördünüz?

CHP'nin kentteki billboard ve raket afişlerine astığı "128 milyar dolar nerede" pankartlarının toplatıldığı Kırşehir'de, CHP Kırşehir İl Teşkilatı, bu kez aynı soruyu, "Şoonü Nöördünüz 128" pankartıyla sordu.

CHP, "eritildiğini" savunduğu Merkez Bankası rezervlerine ilişkin başlattığı "128 milyar nerede" kampanyasına devam ederken, afişlerin kaldırılması üzerine parti teşkilatlarından yeni hamleler geliyor.

Kırşehir CHP, yerel şiveyle sorduğu soruyu, 'Şoonu Nöördünüz? 128' yazdıkları afişle balkona astı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlattığını duyurmuştu. Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir" denilmişti.