Kırşehir Cezaevi'ndeki işkence iddialarıyla ilgili soru önergesi

HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, Kırşehir E Tipi Cezaevi'ndeki işkence iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İnsan Hakları Derneği'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı raporda Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’nde ‘askeri nizamda sayım’ı kabul etmeyen 8 tutuklunun çıplak arama, darp ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtilmişti.

HDP Milletvekili Celadet Gaydalı bu iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesinde şu sorular soruldu:

-Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanan insanlık onuru ve haysiyetine yakışmayan uygulamalardan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

-Söz konusu cezaevinde yapılan uygulamalar Bakanlığınızın talimatları doğrultusunda mı gerçekleşmektedir?

İşkence ve kötü muameleye maruz kalan mahpusların açlık grevine başladığı bilginiz dahilinde midir? Eğer bilginiz dahilinde ise mahpusların taleplerinin karşılamak adına herhangi bir girişiminiz oldu mu?

-Mahpuslara yönelik işkence ve kötü muameleyi gerçekleştiren cezaevi personeli ile ilgili Bakanlık olarak adli ya da idari bir işlem başlatılmış mıdır?

-İşkencenin en büyük insanlık ayıbı olduğu düşünüldüğünde bu uygulamayı gerçekleştirdiği iddia edilen cezaevi yönetimi hakkında bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?

-Demokratik haklarını kullanarak, insanlık onuruna yakışmadığını düşündükleri bir uygulamayı kabul etmeyen, bunun karşısında hakaret, kötü muamele, darp ve hatta işkenceye maruz kalan mahpuslara yönelik olarak cezaevi idaresinin bir yıl görüş yasağı getirmesi, hem mahpuslara ceza içinde ceza verilmesine hem de ailelerinin cezalandırılmasına neden olacaktır. Haklarını arayan kişilere yönelik getirilen görüş yasağı Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?