Kırşehir Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hem yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, hem de sokak hayvanları için yem bıraktıklarını belirterek, “Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz\" dedi.

Başkan Bahçeci, kuşlar için açık alanlara buğday, köpek, doğan, atmaca, kartal, kurt gibi yırtıcı hayvanlar için de ekmek, kemik ve et bıraktıklarını ifade etti. Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Başkan Bahçeci, başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceğini söyledi.

Vatandaşlara ve esnafa çağrı yapan Başkan Bahçeci, evlerde artan yemeklerin sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılmasını istedi. Bahçeci, restoran, lokanta ve fırın sahiplerinin artan yemek ve ekmekler için Belediye Ak Masa 214 10 10 numaralı telefondan ulaşabileceklerini ifade etti. Bahçeci, bu yiyeceklerin belediye ekipleri tarafından alınarak sokak hayvanlarına ulaştırılacağını kaydetti.



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