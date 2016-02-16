Kırşehir Belediyesi, 'Cumhuriyet tarihinin ilk külliyesi'ni yapıyor

Kırşehir Belediyesi tarafından projelendirilen TOBB, TESK ve TESKOMB’un katkıları ile inşaat çalışmaları devam eden Ahi Evran Külliyesi çalışmaları devam ediyor. Kırşehir Belediyesi yapının ‘Cumhuriyet tarihinin ilk külliyesi’ olduğunu belirtiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Çalışmalarımız kapsamında Ahilik müzesi inşaatı tamamlanmak üzere, ahilik çarşısı temeli ve bodrum kat inşaatı ise tamamlandı. Külliye projemizle ahiliği anlamak kadar görselliği ile de yeni kuşaklara anlatabilmek de bizler için çok önemli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin katkı sunduğu proje Kırşehirliler tarafından da çok desteklendi.

Bizler de ilin yöneticileri olarak törenlerle birlikte Ahi Evran’ın şehirde oluşturduğu atmosferi tam olarak korumaya çalıştık. Külliyemiz tam olarak tamamlandığında da Cumhuriyet tarihinin ilk Külliyesi Kırşehir’de hayat bulacak.

Böylelikle Ahilik Kırşehir’de en güzel şekilde yaşatılacak. Projemizle günümüzde Ahilik kurallarının yavaş yavaş hayata geçtiğini göreceğiz. Biz bu Külliye ile birlikte sadece kendi kazancına endeksli bir anlayış değil toplumun kazancına endeksli bir anlayış oluşturmak istiyoruz.

Bu külliye ile birlikte gençlerimize Ahilik Kültürünü aktararak bu kültürü en iyi şekilde onların özümsemesini hedefliyoruz. Böylelikle bir kültürel mirasımız geleceğe aktarılmış olacak" dedi.



Külliye nasıl olacak?



55.000m2’lik alan içersinde toplam inşaat alanı 36000 m2 olan külliye bünyesinde; Ahilik araştırma kütüphanesi, bedesten, ahilik ve astronomi müzesi, usta ve esnaf odaları, dükkanlar, şadırvan, sahne ve tören alanı, butik konaklama tesisleri ve yeme –içme mekanları bulunacak. Külliye ahşap ve kesme taşlarla oluşturularak mevcut camii ve türbe yapısına da uygun bir mimaride yapılacak.