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Yaşam

Kırsaldaki öğretmene mobil eğitim

AB destekli "Modüler Mobil Eğitim, Fen ve Teknoloji Deneyleri" başlıklı uluslararası projeyle ilgili çalışmalar 2 Mart’ta başlanacak.

21 Şubat 2009 02:00

Bozok Üniversitesince hazırlanan AB destekli "Modüler Mobil Eğitim, Fen ve Teknoloji Deneyleri" başlıklı uluslararası projeyle ilgili alan çalışmalarına 2 Mart’ta başlanacak.

Bozok Üniversitesinin Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında Türk Eğitim Vakfı'ndan kiralanan dorse Yozgat'a getirilerek, teknik donanımların montajına başlandı. Projede görev alacak akademisyenlere projeyle ilgili bilgi verildi.

Yozgat Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu bahçesinde konuşlandırılan mobil tır dorsesinde deney malzemelerinin montajının tamamlanmasının ardından, il merkezi ile bağlı belde ve köylerindeki okullarda görev yapan fen ve teknoloji öğretmenleri uygulamalı eğitime alınacak.

Proje yürütücüsü Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erol, yaptığı açıklamada, alan uygulamasına 2 Martta il merkezinden başlanıp 12 Hazirana kadar tüm ilçelerin ziyaret edileceğini, fen ve teknoloji öğretmenlerine uygulamalı eğitim verileceğini bildirdi.

AB destekli proje kapsamında kurulan mobil fen laboratuvarında Yozgat'ın tüm ilçelerinde ve kırsal kesimdeki ilköğretim 6, 7, 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretmenlerine eğitim verileceğini belirten Erol, "Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve proje ortaklarından bazı bilim adamlarınca mesleki eğitim verilecek. Böylece Avrupa ile bilimsel ve pedagojik bütünleşme sağlanıp yenilikler yaygınlaştırılacak. Deneysel mesleki eğitimle fen ve teknoloji
öğretimine katkıda bulunulacak" dedi.

Yozgat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Güneşer de il genelinde kırsal alandaki 223 fen ve teknoloji öğretmenine uygulamalı eğitim verileceğini söyledi. Güneşer, kalan zamanlarda da öğrencilere deney yaptırılacağını kaydetti.

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