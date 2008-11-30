Kırsalda yaşayan daha sağlıklı oluyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Başer, kırsal kesimde yaşayanların, kentlerde yaşayan bireylere göre daha sağlıklı beslendiklerini ve buna bağlı olarak daha sağlıklı olduklarını kaydetti.



Kırsal kesimlerde oturan vatandaşların daha sağlıklı gıdalarla beslendiğini belirten Prof. Dr. Erdal Başer yaptığı açıklamada, kırsal kesimde yaşayanların yedikleri besinleri yakma açısından kentlerde yaşayanlara göre daha avantajlı olduklarını söyledi.



Sigara ve alkole hayır



"Sağlıklı beslenmenin ilk kuralının sigara ve alkolden uzak durmak. Bu da en güzel kırsalda görülüyor" diyen Başer, uyuşturucudan mutlaka uzak durulmasının önemini dile getirdi.



Başer, şöyle devam etti:



"Sağlıklı beslenmek bu zararlı ürünlerden uzak durulması halinde kanser riskini yüzde 85 aşağıya çekebiliyor. Sağlıklı bir yaşam için otlardan mutlaka faydalanılması gerekir. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız, kentlerde yaşayan vatandaşlarımızdan daha sağlıklı besleniyor. Kırsal kesimde yaşayan bireyler protein değeri ve yağ oranı düşük besinlerle beslenirken, kentlerde yaşayanlar bunun tam tersine yağlı ve protein değeri yüksek gıdalar tüketiyor. Köylüler güce dayalı çalışmaları nedeniyle egzersiz de yapmış oluyor. Şehirde günlük olarak düzenli egzersiz yapamayan bireyler, besinleri yakma konusunda sorun yaşayabiliyor. Kırsal kesimde yaşayan bireyler, çalışma koşulları nedeniyle her türlü besini tüketse de bunu yakabiliyor."



(AA)