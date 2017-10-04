Kırsal kalkınmayı desteklemek için çiftçilere 200 keçi dağıtıldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışma kapsamında Vezirköprü İlçesi\'nde 10 çiftçiye törenle 200 Saanen keçisi, 20 teke ve yonca tohumu dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın çalışmaları kapsamında Vezirköprü\'nün Boğazkoru Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende 200 Saanen keçisi, 20 teke ve yonca tohumu çiftçilere verildi. Kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında bu uygulamanın gerçekleştirildiği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Samsun\'da vatandaşın konforlu bir hayat sürmesinin yanında köy ekonomilerini de yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Kırsal kalkınma konusunu ilçelerimizde ve köylerimizde yapacağımız hizmetlerin vazgeçilmezi hâline getirdik. Bir altyapı hizmetini köylerimize götürdüğümüzde orda yaşayan insanlarımızın hayatının konforunu yükseltmeyi amaçlıyoruz. Sadece suyunu, yolunu yapmakla köylerimizin sorunu bitiyor mu? Bitmiyor. Orada hayatı yaşanabilir kılmak lazım. İktisadi bir köy ekonomisi ortaya koymamız lazım düşüncesiyle ve Cumhurbaşkanımızın da bu konu ile ilgili talimatlarıyla birlikte Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’mızı kurduk. Daha sonra çalışmalara başladık. Birçok kırsal kalkınma projesi gerçekleştirdik. Onlardan birisini daha gerçekleştirmek için burada, Boğazkoru Mahallesi\'ndeyiz. Önümüzdeki yıl buradaki üretimler başarılı olursa, Samsun’un bin köyü var, bin köyün bini de istesin temin eder onu da sağlarız. Sağlama yönünde söz veriyorum. Sizin başarınız Saanen üreticiliğini yapacaklara ışık tutacaktır\" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise konuşmasında, \"Hükümetimiz tarım konusunda büyük projelere imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı\'mız da yerel yönetim olarak bu konuda üreticiye daima destek veriyor. Kendisine teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.



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