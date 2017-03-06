T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kirpi Tiyatro, Batı'nın prömiyeri ile perdelerini açıyor

Batı, Avrupa’da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor…

06 Mart 2017 21:12

Sanat Yönetmeni ve Çevirmen Arzu Bigat Baril tarafından sahnelenen Kirpi Tiyatro’nun ilk oyunu "Batı", Türkiye prömiyerini, 17 Mart akşamı saat 20.30’da Sahne Pulchérie’de gerçekleştirecek. Prömiyere Batı’nın yazarı Rémi De Vos da katılacak.  "Batı”, prömiyerin ardından 18 ve 31 Mart akşamları da yine Sahne Pulchérie’de saat 20.30’da sergilenecek. Oyun Fransızca üstyazılı olarak sahnelecek.

Fransız yazar Rémi De Vos tarafından 2006’da yazılan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikâyesini anlatırken, Avrupa’da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.

Oyundan bir bölüm

- Ölümü seviyorum.
- Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?
- Ben savaştan yanayım, herkes gebersin, bu tip şeyler.
- Öyle mi?
- Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.
- Öyle mi?
- Haberlerde.

Künye

Yazan: Rémi De Vos
Çeviren: Arzu Bigat Baril, Melisa Yener Vittek
Yöneten: Arzu Bigat Baril
Oyuncular: Esra Ronabar, Murat Kılıç 
Dramaturji: Melisa Yener Vittek 
Müzik: Alper Maral
Işık: Kemal Yiğitcan
Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci
Kostüm: Liliput
Ses tasarım: Thomas Vittek 
Yönetmen Yardımcısı: Serap Günaydın
Afiş tasarım: Onur Eker
Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Kirpi Tiyatro'yu sosyal medyadan takip etmek için:

Kirpi Facebook
Kirpi İnstagram
Kirpi Twitter


 

 



 

 

ETİKETLER

Kirpi TiyatroBatıprömiyerArzu Bigat BarilRemi De Vostiyatro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24