Kirpi Tiyatro, Batı'nın prömiyeri ile perdelerini açıyor

Sanat Yönetmeni ve Çevirmen Arzu Bigat Baril tarafından sahnelenen Kirpi Tiyatro’nun ilk oyunu "Batı", Türkiye prömiyerini, 17 Mart akşamı saat 20.30’da Sahne Pulchérie’de gerçekleştirecek. Prömiyere Batı’nın yazarı Rémi De Vos da katılacak. "Batı”, prömiyerin ardından 18 ve 31 Mart akşamları da yine Sahne Pulchérie’de saat 20.30’da sergilenecek. Oyun Fransızca üstyazılı olarak sahnelecek.

Fransız yazar Rémi De Vos tarafından 2006’da yazılan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikâyesini anlatırken, Avrupa’da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.

Oyundan bir bölüm

- Ölümü seviyorum.

- Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?

- Ben savaştan yanayım, herkes gebersin, bu tip şeyler.

- Öyle mi?

- Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.

- Öyle mi?

- Haberlerde.

Künye

Yazan: Rémi De Vos

Çeviren: Arzu Bigat Baril, Melisa Yener Vittek

Yöneten: Arzu Bigat Baril

Oyuncular: Esra Ronabar, Murat Kılıç

Dramaturji: Melisa Yener Vittek

Müzik: Alper Maral

Işık: Kemal Yiğitcan

Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci

Kostüm: Liliput

Ses tasarım: Thomas Vittek

Yönetmen Yardımcısı: Serap Günaydın

Afiş tasarım: Onur Eker

Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray

Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

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