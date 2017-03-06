Kirpi Tiyatro, Batı'nın prömiyeri ile perdelerini açıyor

Sanat Yönetmeni ve Çevirmen Arzu Bigat Baril tarafından sahnelenen Kirpi Tiyatro’nun ilk oyunu "Batı", Türkiye prömiyerini, 17 Mart akşamı saat 20.30’da Sahne Pulchérie’de gerçekleştirecek. Prömiyere Batı’nın yazarı Rémi De Vos da katılacak.
"Batı”, prömiyerin ardından 18 ve 31 Mart akşamları da yine Sahne Pulchérie’de saat 20.30’da sergilenecek. Oyun Fransızca üstyazılı olarak sahnelecek.
Fransız yazar Rémi De Vos tarafından 2006’da yazılan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikâyesini anlatırken, Avrupa’da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.
Oyundan bir bölüm
- Ölümü seviyorum.
- Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?
- Ben savaştan yanayım, herkes gebersin, bu tip şeyler.
- Öyle mi?
- Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.
- Öyle mi?
- Haberlerde.
Künye
Yazan: Rémi De Vos
Çeviren: Arzu Bigat Baril, Melisa Yener Vittek
Yöneten: Arzu Bigat Baril
Oyuncular: Esra Ronabar, Murat Kılıç
Dramaturji: Melisa Yener Vittek
Müzik: Alper Maral
Işık: Kemal Yiğitcan
Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci
Kostüm: Liliput
Ses tasarım: Thomas Vittek
Yönetmen Yardımcısı: Serap Günaydın
Afiş tasarım: Onur Eker
Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
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