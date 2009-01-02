Kırmızıgül’ün güneşi 12 Mart’ta yükselecek

Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Güneşi Gördüm”ün çekimleri, Kars’ta 200 kişilik bir ekiple 2 bin 400 metre yükseklikte bir sınır köyünde gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri de İstanbul, Danimarka ve Norveç’te çekildi.



3 bin 600 parça kostümün kullanıldığı filmde, yerli ve yabancı toplam 2 bin figüran görev aldı.

Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği ve çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını konu alan filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak Türkiye’de zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıkları yansıtılacak. Tüm olumsuzluklara rağmen umut kapısını hep açık tutan filmin kahramanları, gerçek hikâyelerden yola çıkarak sinema perdesinde hayat buldu



Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği "Güneşi Gördüm" filminde, Ali Sürmeli, Ali Tutal, Alper Kul, Altan Erkekli, Buğra Gülsoy, Cemal Toktaş, Cezmi Baskın, Cihat Tamer, Demet Evgar, Deniz Oral, Emre Kınay, Erol Demiröz, Erol Günaydın, Gülhan Tekin, Hande Subaşı, Itır Esen, Kamil Sönmez, Macit Sonkan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar, Murat Ünalmış, Nurseli İdiz, Sarp Apak, Cem Aksakal, Şerif Sezer, Yıldız Kültür, Yiğit Özşener, Zafer Ergin ile çocuk oyuncular Aleyna Kala, Aslıhan Kapanşahin, Cansu Aktay ve Tuğse Gökhan rol aldı.



Kaynak: Milliyet

