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Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'na mı transfer oluyor?

13 Mart 2021 20:30

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın Masumlar Apartmanı'na transfer olacağı iddia edildi.

TV100'de yer alan habere göre; Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yla ilgili bir iddia ortaya atıldı. 

Masumlar Apartmanı son bölümde, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları nedeniyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatra yönlendirmek istedi. İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullandı.

Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi. 

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Doktor Hanım karakteriyle konuk olmuştu. 

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