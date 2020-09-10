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Medya

Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümüne hangi ünlü oyuncu konuk olacak?

10 Eylül 2020 12:56

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, 'Kırmızı Oda'nın ikinci bölümüne Melisa Sözen konuk olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ ikinci bölümü ile 11 Eylül Cuma akşamı TV8’de ekrana gelecek.

‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler ekrana gelecek. 

Melisa Sözen, Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Alya karakterini canlandıracak.

Kırmızı Oda'nın başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı gibi isimler yer alıyor. 

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