Kırmızı Oda dizisine yeni oyuncu

Oyuncu Hülya Şen TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda" dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisine Erkan Petekkaya'nın geri döneceği kararının açıklanmasının ardından diziye yeni bir oyuncu daha dahil edildi. Oyuncu Hülya Şen, Tv8 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon dizide Sadi karakterini canlandıran Petekkaya ile yeniden anlaşma sağlandı, böylece Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek. Diziye yeni bölümlerinde katılacak olan oyuncu Hülya Şen ise Sadi'nin geçmişinde çok büyük etkisi olan bir rolü canlandıracak.