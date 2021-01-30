Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu diziye veda etti!

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 29 Ocak Cuma akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı Oda'da Doktor Ayşe karakterine can veren ünlü oyuncu Meriç Aral, diziye veda etti. Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile büyük beğeni toplayan Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi. Dizinin sosyal medya hesabından da Doktor Ayşe karakteri için veda paylaşımı yapıldı.