T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kırmızı meyveler Alzheimar'a karşı!

ABD Tarım Bakanlığı araştırmasına göre, çilek, kiraz, böğürtlen, ahududu gibi küçük kırmızı meyveler beyin fonksiyonlarını geliştirerek Alzheimer&

25 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD Tarım Bakanlığı araştırmasına göre, çilek, kiraz, böğürtlen, ahududu gibi küçük kırmızı meyveler beyin fonksiyonlarını geliştirerek Alzheimer’a yakalanma riskini azaltıyor.


Buna göre, günde bir avuç bu meyvelerden yiyerek beynin yaşlanmasını yavaşlatmak münkün. Yüksek antioksidan içeren meyveler, beynin ‘temizlik’ mekanizmasını harekete geçiriyor, hücreleri yeniden kazanarak hafızanın kaybını önlüyor. Çilek, kiraz, böğürtlen gibi meyveler ayrıca kalp hastalıkları ve kanserden de koruyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24