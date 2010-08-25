Kırmızı meyveler Alzheimar'a karşı!

T24- ABD Tarım Bakanlığı araştırmasına göre, çilek, kiraz, böğürtlen, ahududu gibi küçük kırmızı meyveler beyin fonksiyonlarını geliştirerek Alzheimer’a yakalanma riskini azaltıyor.



Buna göre, günde bir avuç bu meyvelerden yiyerek beynin yaşlanmasını yavaşlatmak münkün. Yüksek antioksidan içeren meyveler, beynin ‘temizlik’ mekanizmasını harekete geçiriyor, hücreleri yeniden kazanarak hafızanın kaybını önlüyor. Çilek, kiraz, böğürtlen gibi meyveler ayrıca kalp hastalıkları ve kanserden de koruyor.