Kırmızı mayalı pirinci duydunuz mu?

Yeni araştırmalar, kolesterolü dengede tutmamıza yardım edecek yepyeni sonuçlar ortaya koyuyor...

Kırmızı mayalı pirinci daha önce duymuş muydunuz? Keten tohumunun yağı değil kendisi etkiliymiş. Gerçek bir detoks içinse lif kapsülü kullanmak gerekliymiş. Ve düşman bildiğimiz etten değil, pastaneden uzak durmak yeterliymiş. Kolesterol yüksekliği kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü.



Türkiye'de de kalp ve damar hastalıkları en yaygın rahatsızlıklardan biri. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevrez Koylan, ülkemizde görülen kolesterol yüksekliği tipinin Avrupa ülkelerindekinden farklı olduğunu söylüyor.



Batı'da kolesterol yüksekliği daha çok aileden geçiyor ve genetik özellikler taşıyorken, ülkemizde daha çok beslenme gibi dış faktörlerden kaynaklanıyor. Bu bizim için iyi haber. Batı ülkelerinde kolesterol dengeleme açısından diyetin etkisi, yüzde 10 oranındayken bizler şanslıyız; çünkü yaşam tarzımızı değiştirerek sorunu önleyebiliriz.



Kolesterol ve metabolizmayı düzenlemekte en önemli etken doğal beslenme ve rafine gıdalardan uzak durmak. Uzun ömürlü olmayan pastörize şişe sütü daha faydalı. Yoğurt çeşitlerinden kolesterol düşürücü, light ve probiyotik olanlar da metabolik hastalıklara karşı faydalı. Gıdaların posasının ciddi şekilde faydalı olduğu, günümüzde kanıtlanmış durumda. Posalı gıdalar tüketmek, öğünleri sık ama küçük porsiyonlarla tüketerek acıkmayı önlemek, sofradan fazla doymadan kalkmayı becerebilmek de diğer etkenler.



Beslenme dışında egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve vücuttaki toksinlerden arınmak da sağlık odaklı yaşam biçiminin vazgeçilmez unsurları. Prof. Dr. Koylan, yapılan son araştırmalarla bazı az bilinen besinlerin kolesterol dengeleyici etkisinin kanıtlandığını anlatıyor. Bazı bildiğimiz besinleri de daha farklı tüketmeliymişiz. Kara listede sandıklarımız ise meğer o kadar zararlı değilmiş.

Ete değil, dondurmaya veda

Yüksek karbonhidratlı ve fazla yağlı besleniyoruz ne yazık ki. Kısıtlanması gereken besin öğelerinin başında karbonhidratlar geliyor. Şeker ve glikoz şurubu içeren her şeyden uzak durmak gerekiyor. Beyaz un, hamur işleri, pastane ürünleri ve hazır dondurmalar da kolesterol ve metabolizmanızın düşmanları. Bu besinleri kısıtlamak, sanılanın aksine, eti kısıtlamaktan çok daha önemli.