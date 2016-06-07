Kırmızı Lale ödülü Sarmaşık filmine verildi

Hollanda’da düzenlenen 4. Kırmızı Lale Film Festivali’nde en iyi film ödülü Tolga Karaçelik’in yönettiği ‘Sarmaşık’ın oldu.



Medyaradar'da yer alan habere göre; Hollanda Türkiye Kültür Vakfı tarafından Hollanda’nın 6 kentinde birden düzenlenen 4. Kırmızı Lale Film Festivali, önceki akşam Amsterdam’ın en önemli art-house sinemalarından Rialto’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde 5 bin euro’luk en iyi film ödülü yılın bol ödüllü filmlerinde Tolga Karaçelik’in yönettiği ‘Sarmaşık’ın oldu. Başka bir filmin çekimlerinde olduğu için törene katılamayan Karaçelik’in ödülünü kendisine iletilmek üzere festival başkanı Mehmet Emin Alkanlar, Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Fatma Girik’in elinden aldı. Ödülü açıklamak üzere sahneye davet edilen Girik ile jüri üyesi Yüksel Aksu arasında yaşanan ‘ilan-ı aşk’ şakalaşması törenin en keyifli anlarındandı.



Türkiye’den yönetmenler Atalay Taşdiken ve Yüksel Aksu’nun yer aldığı Hollandalı film teorisyeni Pauline Terehorst başkanlığındaki jüri, en iyi yönetmen ödülünü ‘Kalandar Soğuğu’ filmiyle Mustafa Kara’ya verdi. Ödülünü Lahey Büyükelçi Yardımcısı’nın elinden alan Kara, “Bu filmin 12’nci, benimse yönetme olarak aldığım üçüncü ödül. Ödülü bizim biricik hikayelerimizi dünyaya anlatan yarışmadaki diğer filmlerin yönetmenlere adıyorum” dedi.

Eleştirmenler 'Mavi bisiklet', seyirci 'Rauf'u seçti



Son dönemde festivallerde dikkat çeken yedi filmin Kırmızı Lale için yarıştığı festivalde Hollanda Türkiye eleştirmenler ödülü, Ümit Köreken’in yönettiği ‘Mavi Bisiklet’ filminin oldu. Seyirci ödülü ise Barış Kaya ve Soner Caner’in birlikte yönettiği ‘Rauf’a gitti.

Hülya Koçyiğit'ten mülteci dizisi

4. Kırmızı Lale Film Festivali’nin bu yılki yaşam boyu başarı ödülü Türkiye sinemasının efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit’e verildi. “İşte yüzyılın yüzü” anonsuyla sahneye çağrılan Koçyiğit, ödülünü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Remzi Kabadayı’nın elinden aldı. Salondaki davetlileri “sevgi, saygı ve heyecanla” selamlayan Koçyiğit, “Yaşam boyu başarılıysam eğer bunu sizin sevginize, saygınıza ve bu mesleğe duyduğum heyecana borçluyum. O heyecan hala var” dedi.



Hülya Koçyiğit, festival kapsamında katıldığı basın toplantısında da göçmen dramıyla ilgili bir dizi üzerinde çalıştığının müjdesini verdi. Dünyanın iyi bir yere gitmediğini, şiddetin giderek arttığını vurgulayan Koçyiğit, bir seyircinin ‘Mültecilerle ilgili bir film yapmayı düşünüyor musunuz?’ sorusu üzerine, “Düşünüyorum, hatta yazdırmaktayım şu anda. Geniş kitlelere ulaşması için dizi düşünüyoruz. Hazırlıklar sürüyor. Önümüzdeki sezon, yani eylül gibi yayında olur” diye konuştu.

Butik, güzel bir festival

Başkanından diğer çalışanlarına yalnızca gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından düzenlenen 4. Kırmızı Lale Film Festivali, küçük ama butik, güzel bir festival. Zira programına az sayıda ama meselesi olan iyi filmleri, belgeselleri, kısa filmleri alıyor, ticari filmlerden uzak duruyor. Festivalin bu yılki programında ödül listesinde adı geçenlerin yanında ‘Dolanma’ (Tunç Davut), ‘Misafir’ (Mehmet Eryılmaz), ‘Saklı’ (Selim Evci), ‘Çırak’ (Emre Konuk) ve ‘Azad’ (Yakup Tekintangaç) gibi başka festivallerde dikkat çeken, ödül alan filmler vardı.



Yolculuğuna Rotterdam ve Amsterdam’da başlayan ve dördüncü yılında iyice genişleyerek Eindhoven, Uttecht, Tilburg, Den Haag gibi Hollanda’nın altı şehrindeki insanlara ulaşmayı başaran festivalin önemli artılarından biri de bugüne kadar Erden Kral, Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek gibi saygın yönetmenleri ağırladığı ustalara saygı bölümü. Festivalin bu yılki ustası, ‘Sonbahar’la çıkış yapan Özcan Alper’di. Son filmi ‘Rüzgarın Hatıraları’ dahil üç filmi de festival kapsamında gösterilen Alper, ustaya saygı ödülünü Amsterdam’da düzenlenen workshop sonrasında festival başkanından aldı.