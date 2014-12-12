'Kırmızı kitap vatandaşla paylaşılabilir'

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun TBMM'de kurulan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na verdiği brifingte milletvekilleri, 'kırmızı kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin içeriğine yönelik bilgi alamadı.

Genel Sekreter Seyfullah Hacımüftüoğlu, Mili Güvenlik Siyaset Belgesi'nin (MGSB) 5 yılda bir yinelendiğini, 2010 yılındaki belgenin 2015’de güncelleneceği bilgisini verdi.



Siyaset belgesinde isimlendirme, sınıflandırma yapılmadığını, kavramsal, bölgesel ve genel hatlarıyla tehdit düzenlemesinin olduğunu ifade ettiği belirtildi. “Bana göre sır olmamalı” diyen Genel Sekreter, içerikle ilgili konuda topu Anayasa’nın 10. Maddesine attı.

'Bana göre MGSB sır olmamalı'

Genel Sekreter'in, 'kırmızı kitap'la ilgili değerlendirmesinde, “Bana göre MGSB’de ülke güvenliği dışında vatandaşla paylaşması sakıncalı olacak bir şey yok. Vatandaşla paylaşılabilir. Anayasa’ya aykırı bir ifade yok. Ancak bu Bakanlar Kurulu kararıdır. Anayasa’nın 10. maddesine göre açıklanamaz ve yayınlanamaz” dediği belirtildi.



ABD örneği vererek, “ABD’de benzer belge şeffaf, açıklanabilir. Ancak açıklanmayan karanlıkta kalan noktalar daha fazla. TBMM’den gizli bir şeyin olmaması lazım” dediği kaydediliyor.

CHP: Cemaat ayrı tehdit mi?

Biringde, AKP, CHP ve HDP’li üyeler Genel Sekreter Hacımüftüoğlu'na çeşitli sorular yöneltti.



CHP’li bir üye, “Düne kadar tehdit irticaydı. Cemaat irtica grubu idi. Şimdi mevcut durumda cemaat tehdit olarak görülmeye başlandı. İrticanın bir kısmını tehditten çıkardınız da cemaatin bir kısmını tehdit olarak mı koydunuz?" diye sordu.



Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun bu soruya, isimlendirme ve sınıflandırma yapmadıkları, genel tehditten söz edildiği bilgisiyle yanıt verdiği belirtildi.

CHP’li bir başka üye de, “Seferberlik Tetkik Kurulu denetimi siz de mi?” diye sordu. Genel Sekreter'in “hayır” yanıtı verdiği öğrenildi.

HDP: Çözüm sürecini kim yürütüyor?

Komisyonun HDP’li üyesi ise, “Çözüm sürecini hükümet mi, devlet mi yürütüyor?” sorusuna, MGK Genel Sekreteri'nin, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nı adres gösterdiği belirtildi.

AKP’lilerin de Adana’da jandarma ile krize neden olan MİT TIR'larını sorduğu, Genel Sekreter'in, konunun İçişleri ve Adalet Bakanlığı ilgilendirdiğine dikkat çektiği belirtildi.

AKP’liler, kurul toplantılarında oturma düzenini de sordu.

Komisyon Başkanı'ndan yazılı açıklama

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklama şöyle.

"Güvenlik ve İstihbarat Komisyonumuz 2’nci toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda, Komisyonumuzun toplantı ve çalışmalarıyla ilgili usul, esas ve işlemlere yönelik genel değerlendirmelerde bulunulmuş ve çalışma usulüne ilişkin gerekli kararlar alınmıştır.

Komisyonumuzun görev alanına giren konularla ilişkili olan kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verilmiştir.

İlk bilgilendirme toplantımız Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılmış olup Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kuruluş, görev ve çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir brifing alınmıştır.

Komisyonumuz çalışmalarına diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından brifing alarak devam edecektir."