T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kırmızı Kedi Yayınevi Sivas olaylarının 25'inci yılını anacak

İSTANBUL, (DHA)- 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını yitiren ozanlar Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından adlarına verilen ödül töreninde birlikte anılacak

14 Eylül 2018 20:35

İSTANBUL, (DHA)- 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hayatını yitiren ozanlar Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından adlarına verilen ödül töreninde birlikte anılacak.

Olayların 25\'inci yılı sebebiyle, yayınevi tarafından iki ozan adına verilen ödüller bu kez bir çatı altında buluşacak. Ekim ayında İstanbul\'da gerçekleşecek törende ödüller; kazanan şairlere ayrı ayrı verilecek. Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu; Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş\'tan; Türk Tabipler Birliği\'nin gerçekleştirdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu ise Doğan Hızlan, Ahmet Telli, Orhan Koçak, Ali Cengizkan, Cevat Çapan ve Turgay Fişekçi\'den oluşacak.

İki şairin de yayımcısı olduğu Kırmızı Kedi Yayınevi olayların 25\'inci yılına dair bir kitabı da okurlarıyla buluşturacak. Metin Altıok\'un kızı Zeynep Altıok ve Behçet Aysan\'ın kızı Eren Aysan\'ın hazırladığı kitapta aydın ve sanatçıların Sivas olaylarına bugünden bakışları yer alıyor.  

Metin Altıok Şiir Ödülü\'nün 11\'incisi, Behçet Aysan Şiir Ödülü\'nün ise 23\'üncüsü veriliyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATemmuzSivasMetin AltıokBehçet Aysan Kırmızı Kedi YayıneviOlaylarınEkimSeçici Kurulu; Doğan Hızlan Hilmi Yavuz Ahmet Telli Ali Cengizkan Eray Canberk Haydar ErgülenErbaş Tabipler BirliğiBehçet AysanSeçici Kurulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24