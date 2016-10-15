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Spor

Kırmızı kart için Emre Mor'dan özür diledi

Sebastian Langkamp, abartılı bir reaksiyon gösterdiğini itiraf etti

15 Ekim 2016 15:30

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Hertha Berlin arasında oynanan maçta Emre Mor'un kırmızı kart görmesine sebebiyet veren Sebastian Langkamp, kararın doğru olmadığını belirterek özür diledi.

Alman basınına konuşan Hertha Berlinli 28 yaşındaki oyuncu Langkamp, Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor'un hareketi sonrasında abartılı bir reaksiyon gösterdiğini kaydetti.

Langkamp, maçtaki atmosferden etkilendiğini ve milli futbolcuya kırmızı kart verilmesinin ağır bir karar olduğunu vurgulayarak, "Müsabakanın sıcaklığıyla harekete aşırı tepki gösterdim, özür dilerim. Kesinlikle kırmızı kart değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise bu konuda bir şey söylemeyeceğini aktararak, "Pozisyonu gördüm. Langkamp zaten gereken her şeyi söyledi." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, 1-1 berabere biten karşılaşmanın 84. dakikasında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstermiş ve rakibini elleriyle itince kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

 

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