Emre Mor abarttı!

Almanya Bundesliga'nın 7.haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Borusia Dortmund Hertha Berlin mücadelesinde milli oyuncumuz Emre Mor kırmızı kart gördü.
Karşılaşma 1-1 devam ederken 84.dakikada rakibi Sebastian Langkamp'ı çalımlayan Emre Mor formasından çekilince çok sinirlendi.
Hakemin faul düdüğünü çalmasına rağmen öfkesini kontrol edemeyen Emre 1.90'lık Langkamp'ı itince kırmızı kart gördü.
Emre Mor'un müdahalesiyle yerde kalan Herta Berlin'in stoperi Langkamp büyük bir şok yaşadı. Direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor sahayı terkederken büyük bir üzüntü yaşadı.
Emre Mor'un kırmızı kart görmesine sebep olan Langkamp, "Olayın sıcaklığıyla biraz abarttım. Üzgünüm. Emre kırmızı kart görmemeliydi." açıklamasını yaptı.