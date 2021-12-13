Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, hatalı olduğunu kabul ederek, "Beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor’dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim" dedi.

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor dün karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.



Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polis sahaya girerek önlem alırken, Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma hakem kararı ile 90+5'inci dakikada tatil edildi.



Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, hakeme kafa atan oyuncularıyla yollarını ayırdıkları belirtildi.

"Hakemin de hataları vardı"

Sefa Demir, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüntülerde sadece benim olayım var ama maçın başından itibaren izlenirse hem rakip takım hem hakemin hataları vardı. Tabii ki yaptığım hareket doğru değil. Bana yakışmayan hareket. Normal şartlarda hakemler futbolcuyu yanına yaklaştırmaz. Arasında mesafe olması gerekir" diye konuştu.

Olayın bir anlık refleks olduğunu belirten Demir, "Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı. Orada ani bir refleks oldu. Bu kesinlikle doğru değil. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma karşı yanlıştı. Beni hiç kimse böyle yetiştirmedi. Olay tamamen bir anlık refleksti" şeklinde konuştu.