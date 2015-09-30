Kırmızı kart gösterdiği oyuncunun saldırısına uğrayan hakem silah çekti!

Brezilya’da amatör takımlar arasındaki maçı yöneten hakem Gabriel Murta, kırmızı kart gösterdiği oyuncunun saldırısına uğrayınca silahına sarıldı.

Brezilya Amatör Ligi'nde Brumadinho ile Amantes da Bola arasında oynanan maçta Amantes de Bola'lı oyuncular rakip bir oyuncuya kırmızı kart verilmesi için hakem Gabriel Murta'nın üzerine yürüyünce olaylar çıktı. Asıl mesleği polislik olan Murta, bir süre itirazlara direndi; ancak daha sonra oyunculara silah çekti. Oyuncuların bir bölümü hakemin yanından ayrılırken, onu sakinleştirmek yardımcısına düştü. Yaşanan bu şok edici olay sonrası sakinleştirilen hakem saha dışına alınırken, federasyonun silah çeken hakemin cezasını vermeden önce psikolojik testin sonucunu beklediği belirtildi.