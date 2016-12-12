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Spor

Kırmızı kart gören Sol Bamba, hocasına vurdu!

Cardiff City forması giyen Sol Bamba'ya kulüp tarafından ağır para cezası verilmesi bekleniyor

12 Aralık 2016 15:47

Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba, Ada'da hafta sonuna damga vurdu.

İngiltere 2. ligi olan Championship'te Cardiff City forması giyen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, takımının deplasmanda Ipswich Town ile yaptığı maçın 70. dakikasında kırmızı kart gördü.

Yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına gönderilen 31 yaşındaki futbolcu, önce saha içinde diğer futbolcularla tartıştı. Ardından saha kenarında Cardiff Teknik Direktörü Neil Warnock ile tartışan Bamba, fiziki müdahalede de bulunarak hocasına vurdu.

Gündem yaratan futbolcunun en az üç maç ceza alacağı, ayrıca kulübün para cezası vermesinin de gündemde olduğu belirtildi. Bamba'nın atıldığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Cardiff ligde 20 puanla 22. sırada bulunuyor. 

ETİKETLER

Cardiff CitySol BambaNeil Warnockkırmızı kart

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