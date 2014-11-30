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Spor

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, yardımcı hakemin üzerine yürüdü

2-2 biten Eskişehirspor Fenerbahçe maçının ardından sahada gerginlik yaşandı

30 Kasım 2014 23:36

Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmanın 85. dakikasında Emre Belözoğlu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sporx'te yer alan habere göre; karşılaşmanın yardımcı hakemi Ekrem Kan, orta hakem Tolga Özkalfa'yı yanına çağırdı. Ekrem Kan, Tolga Özkalfa'ya Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun küfür ettiğini belirtti. İkili arasındaki kısa konuşmanın ardından Tolga Özkalfa, Emre Belözoğlu'na doğru giderek kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, bu kartın ardından yardımcı hakem Ekrem Kan'a koştu. Araya giren Tolga Özkalfa, Emre Belözoğlu'nun Ekrem Kan ile konuşmasını engelledi ve sarı-lacivertli futbolcuyu dışarı çıkması konusunda uyardı.

 

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