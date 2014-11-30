Fenerbahçe, 1 puanı 90+2’deki penaltı golüyle kurtardı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki galibiyet serisi Eskişehirspor maçı ile sona erdi. Sarı lacivertliler 2 kez yenik duruma düştüğü karşılaşmada mağlubiyetten 90+2'deki penaltı golüyle kurtuldu.

Haftaya Beşiktaş ile birlikte ligin zirvesinde giren Fenerbahçe, Es-Es'e takıldı. Bu sezon sahasındaki 6 maçı da kazanan sarı lacivertliler, zorlu rakibi karşısında yenilgiden zor kurtuldu. Es-Es'in Erkan ve Mori ile 2 kez öne geçtiği maçta beraberliği Webo'nun golleri kurtardı. 85'te Emre'nin atılmasıyla 10 kişi kalan ve 87'de 2-1 yenik duruma düşen sarı lacivertliler 1 puanı 90+2'deki penaltı golü ile kurtardı.

Maça konuk ekip pozisyonlarla başladı.

2. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ömer Şişmanoğlu, Bekir'i geçerek sol çaprazdan son çizgiye indi ve topu kale önüne çıkarmak istedi. Ancak savunmada Gökhan Gönül son anda araya girip tehlikeyi önledi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, 4. dakikada yine sol kanattan gelişen atakta Rogelio Mori, Gökhan'dan sıyrılarak ceza alanına girdi. Ancak hakem Tolga Özkalfa, Mori'nin topu Gökhan'dan çalarken elle kontrol ettiğine hükmetti.

Kısa paslarla organize olmaya çalışan Fenerbahçe 9. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza yayı sol çaprazının gerisinde topla buluşan Emenike havadan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Moussa Sow topu kontrol ederek vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ruud Boffin gole izin vermedi.

11. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Eskişehirspor oldu. Hızlı gelişen atakta Ibrahim Sissoko ara pasını savunmanın arkasına sarkan Rogelio Mori'ye gönderdi. Kalecinin açıldığını farkeden Mori ceza sahası çizgisi üzerinde topu Volkan'dan kurtarmak istedi ancak top önce Volkan'a sonra Mori'ye çarpıp kaleye doğru yöneldi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla kazanılan taçta topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

Bu arada bir önceki pozisyon için Eskişehirsporlular Volkan Demirel'in topa ceza sahası dışında elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundular.

14. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını arka direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Bekir kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ruud Boffin son anda sağ köşeye uzanarak topu çıkardı.

15. dakikada Eskişehirspor yine mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ruud Boffin ileri uca doğru havadan uzun oynadı. Yerden seken top savunmayı geçti ve Ömer Şişmanoğlu'nun önünde kaldı. Ömer Volkan ile karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

Maçta baskılı oynayan taraf Fenerbahçe olarak gözüküyor ancak kaptırılan toplar Eskişehirspor'un tehlikeli kontraataklarına dönüşüyordu.

28. dakikada hızlı gelişen atakta ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu ceza yayı sol tarafına hareketlenen Erkan'ı gördü. Erkan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve şık bir vuruşla topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

Fenerbahçe topla oynamada %71'e %29'luk üstünlük sağlamıştı ancak tabelada Es-Es'in üstünlüğü vardı. Üstelik net gol pozisyonu üretmede de başarılı olan taraf yine kırmızı siyahlılardı...

33. dakikada Raul Meireles sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmadan seken top ceza yayının gerisindeki Emre'ye geldi. Emre bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ruud Boffin sol üst direğin hemen altından topu çıkarıp rakibe beraberlik şansı tanımadı.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe rakibi üzerinde baskı kurdu, Es-Es kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı. Beraberlik arayan sarı lacivertliler net bir pozisyon üretemedi, ilk yarının uzatmalarında Sow'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyondaki penaltı beklentisi hakemden karşılık bulmadı ve devre de 1-0 sona erdi.

Hem İsmail Kartal hem de Ertuğrul Sağlam ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Fenerbahçe'de Meireles'in yerine Mehmet Topal girdi. Eskişehirspor'da ise sakatlanan Hürriyet'in yerine Lawal oyuna dahil oldu. Kırmızı siyahlılar 2. oyuncu değişikliğini de mecburiyetten yaptı. 50. dakikada sakatlanan Ömer yerini Mirkan'a bırakmak zorunda kaldı.

52. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Emre ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken topu Kuyt kafayla altıpasa çevirdi. Tekrar savunmanın karşıladığı topa ceza yayı üzerindeki Emenike bekletmeden vurdu ancak şut üstten farklı şekilde dışarı gitti.

60. dakikada Kartal ikinci hamlesini yaptı ve Emmanuel Emenike oyundan alınırken yerine Pierre Webo dahil oldu.

Rakibi üzerinde büyük bir baskı kuran ama fazla sayıda net pozisyon üretme becerisine çeviremeyen sarı lacivertliler 62. dakikada gole yaklaştı. Caner'in ceza sahasına yerden pasında savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dirk Kuyt'ın önünde kaldı. Hollandalı yıldızın vuruşunda kaleci Boffin topun kaleye girmesine izin vermedi.

İlk yarıdaki hızlı akın zenginliğini golden sonra pek sürdüremeyen Es-Es ise 63'de rakip kaleyi Erkan ile yokladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan başarılı oyuncu vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

66. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mehmet Topal, ortasını arka direğe doğru gönderdi. Pierre Webo'nun kafa ile indirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazında Dirk Kuyt kontrol etti. Kuyt bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

70'de ise Fenerbahçe'nin aradığı gol geldi. Sağ kanatta topla buluşan Emre ortasını arka direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top üst direğe çarptı ve altıpas içerisinde Webo'nun önünde kaldı. Webo da müsait pozisyonda topu filelere gönderip skora dengeyi getirdi: 1-1

72. dakikada Fenerbahçe galibiyet golüne yaklaştı. Soldan Emre'nin ortasında savunmadan seken altıpasın sağ tarafındaki Kuyt'ta kaldı. Bu oyuncunun kale önüne çevirdiği topa hiç bir takım arkadaşı dokunamayınca tabela değişmedi.

Bu dakikalardan itibaren Eskişehirspor da yeniden hücuma çıkmaya başladı ve iki takım da galibiyet sayısı aradı.

Maçın kilidi ise son dakikalarda çözüldü.

Önce Emre atıldı. 85. dakikada hakem Tolga Özkalfa'nın kararı sonrası buna tepki gösteren tecrübeli oyuncu önce sarı kart gördü. Emre karttan sonra bu kez saha kenarına döndü ve yardımcı hakeme bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Tolga Özkalfa önce yardımcısıyla konuştu ardından da direkt kırmızı kartla Emre'yi oyundan attı.

Son dakikalara 10 kişi giren Fenerbahçe'ye bir darbe de hemen sonra geldi. 87. dakikada orta alandan gelişen atakta Raheem Lawal ileri uzun oynadı. Topla buluşan Rogelio Mori önce kaleci Volkan'ı geçti, ardından topu boş kaleye yolladı: 1-2

Kendi evinde 2012-13 sezonundan beri yenilmeyen Fenerbahçe maçta 2. kez beraberlik golü için bastırmaya başladı. Ve sarı lacivertliler 7 dakikalık uzatmanın 2. dakikasında aradığını buldu. 90+2'de Hasan Ali'nin ceza sahası dışından şutunda top Berkay'dan geri geldi. Hakem Tolga Özkalfa, topun Berkay'ın kolundan geldiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, Moussa Sow'un penaltıdan kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı: 2-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.