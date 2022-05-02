Kırmızı kart gören Burak Yılmaz oyundan çıkarken rakip tribünlere küfretti

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille, Troyes'a 3-0 mağlup oldu. Burak Yılmaz 68, Renato Sanches 50. dakikada kırmız kart gördü. Burak'ın oyundan çıktığı esnada verdiği tepkiler ise sosyal medyada gündem oldu.

Ligue 1'de geçtiğimiz sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon, üst sıraların uzağında kalan Lille, 35. hafta mücadelesinde Troyes'a konuk oldu.

İkinci yarının büyük bir kısmını 10 kişiye oynayan Lille'de Burak Yılmaz, 68. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

Burak Yılmaz'ın oyundan çıktığı esnada kameralara yansıyan tepkisi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Ligue 1'in 36. haftasında Lille, Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'e konuk olacak.