Kırmızı kart gören Amrabat sağlık ekibi üyesini yumrukladı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bir dönem Galatasaray formasını da giyen Leganes'li Nordin Amrabat, Enes Ünal'ın da formasını giydiği Levante'nin bir sağlık ekibi üyesine saldırdı.

Olayların büyümesi üzerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri zabıt tutarken rapor maçın hakemi Jaime Latre'ye de verildi.

Olaylı geçen maçta Amrabat 68. dakikada sarı kart gördü. Hakemin kararına sinirlenen ve dakikalarca protesto eden Amrabat, Levante yedek kulübesiyle de tartıştı. Sakinleştirilemeyen futbolcu hakemden önce ikinci sarı kartı sonra da kırmızı kartı gördü.

Olaylar burada kalmadı. Amrabat sahayı terkettikten sonra tünelden çığlık sesleri yükseldi. Cope radyosunun haberine göre Amrabat burada Levante sağlık ekibinin bir üyesini yumrukladı. Ancak olayla ilgili bir görgü şahidi bulunmuyor. Hakem raporunda da bu olaya dair bir ifade yer almadı.

İki tarafın da şikayetinin ardından olay artık adli bir vaka haline geldi ve soruşturma başlatıldı.

Her iki takımın teknik direktörleri de maç sonrası yaptıkları basın toplantısında ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

Maçta konuşulan tek kişi Amrabat değildi. Leganes kalecisi Pichu Cuellar müsabakanın bitmesine sayılı dakikalar kala bir su şişesini tekmeyle tribünlere gönderdi. Bu şişe küçük bir çocuğun yüzüne isabet etti. Maç bitine çocuk ve babası soyunma odasına inerek Cuellar'a tepki gösterdi. Leganes kalecisi özür dilerken formasını çocuğa verdi.

Levante ile Leganes arasındaki karşılaşma ise 0-0 sona ererken Amrabat'ın yanı sıra Levante'den de Campana kırmızı kart gördü.