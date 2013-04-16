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Yaşam

Kırmızı karıncalar depremi önceden hissediyor

Yapılan bir araştırmaya göre, kırmızı karıncalar kolonilerini aktif fay hatlarının üzerine yaptıklarından depremi önceden hissedebiliyor

16 Nisan 2013 13:11

Almanya’da yapılan bir araştırma, kırmızı karıncaların depremi önceden hissedebildiklerini ortaya çıkardı. Esssen-Duisburg Üniversitesi’nin araştırmasına göre kırmızı orman karıncaları kolonilerini aktif fay hatlarının üzerine kuruyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, araştırma ekibinin lideri Gabriele Berberich, ortalama 2 büyüklüğündeki bir depremden önce karınca davranışlarında gözle görülür değişiklik belirlendiğini söyledi. Karıncaların sıradışı davranışları depremin bir gün sonrasına kadar devam ediyor.

Bilimciler aktif fay hatları üzerindeki kırmızı orman karıncalarınını 2009-12 arasında gözlem altına aldı. Mikro kameralarla karıncaların davranışları kaydedildi. Bu süre içinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 2 ila 3.2 büyüklüğündeki 10 deprem sırasında karıncaların her zamankinden farklı olarak yuvalarına girmeyip uyanık durdukları gözlendi.

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