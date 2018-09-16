KIRMIZI IŞIKTA TOPALLADI, YEŞİL IŞIKTA TOPLADIĞI PARALARI SAYDI

Haber: İstanbul DHA

Çatalca\'da bir kavşakta dilencilik yapan bir kişi kırmızı ışık yandığında topallayarak sürücülerden para dilendi. Yeşil ışık yandığında ise normal bir şekilde yürümeye devam etti. O anlar kavşaktaki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ahmediye Kavşağı\'nda çekilen görüntülerde trafik ışıklarının yanına yürüyerek gelen bir kişi görülüyor. Kırmızı ışık yandığında engelli numarası yapan kişi sürücülerden para topluyor. Yeşil ışık yandığında ise hiç bir şey yokmuş gibi yürümeye devam ediyor. O anlar kavşaktaki bir vatandaş tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

-Yürüyerek ışıklara gelmesi

-Topallaması

-Para dilenmesi

-Normal yürümesi

-Detaylar