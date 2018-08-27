Kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı

FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-650 karayolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Murat Türk yönetimindeki 42 EDD 90 plakalı otomobil, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Tayfun Çiçek yönetimindeki 54 AAP 35 plakalı otomobile çarptı. Kazada, öndeki araçta bulunan Emre Çiçek, Hülya Yılmaz, Sezer Yılmaz, Serra Yılmaz ve Murat Türk yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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