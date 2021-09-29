Kırmızı ışıkta geçtiği drone ile görüntülenen sürücü: Drone'u fark etsem zaten vururdum onu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Drone ile trafik denetlemesi yapıldı. Kural ihlali yapan 35 sürücüye 10 bin 990 TL ceza uygulandı. Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yazılan Ömer Özgür isimli sürücü, gazetecilerin "Dronu fark etmediniz mi?" sorusuna “Fark etmedim. Fark etsem zaten vururdum onu” karşılığını verdi.

Çorum Akşemseddin Caddesi’nde yapılan trafik uygulamasında drone ile havadan destek alan polis ekipleri; emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen 35 araç sürücüsüne toplamda 10 bin 990 TL ceza kesildi.

Kırmızı ışıkta geçerek kendisine ceza uygulanan Ömer Özgür “Kameralarda burada, herkes şov peşinde zaten” tepkisini gösterdi. Gazetecilerin “Dronu fark etmediniz mi” sorusuna ise sürücü Ömer Özgür, “Fark etmedim. Fark etsem zaten vururdum onu” yanıtını verdi.

Durdurulan bir diğer sürücü Selahattin Genç ile Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ile duygusal bir konuşma geçti. Selahattin Genç isimli vatandaş kedisine uygulanan cezayı çok bulunca Trafik Denetleme Şube Müdürü Demir, “Eğer ödeyecek durumun yoksa cezayı kendi cebimden öderim” dedi. (ANKA)