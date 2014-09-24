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Kırmızı ışıkta beklerken tüfekle öldürüldü

Kayseri'de yerel radyoda DJ’lik ve spikerlik yapan Mehmet Aslankaya, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırı öldürüldü

24 Eylül 2014 01:33

Kayseri'de Mehmet Aslankaya isimli kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

DHA'nın haberine göre, Kayserispor’un bu akşam Kahramanmaraş Belediyespor ile yapacağı maç için Kadir Has Stadı’nda gitmek üzere 38 HU 532 plakalı otomobiliyle yola çıkan Aslankaya, Kocasinan Bulvarı ile İstasyon Caddesi’nin kesiştiği kavşakta kırmızı ışıkta durdu.

Yeşil ışığın yanmasını bekleyen Mehmet Aslankaya'ya, plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aslankaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, öldürülen Aslankaya ile saldırgan arasında herhangi bir tartışma olmadığını, plakasını alamayan araçtaki kişinin tüfeği doğrultup doğrudan ateş ettiğini söyledi.

Polis, kaçan katilin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

 

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