Kırmızı ışıkta beklemeye son!

Almanlar, otomobillerin kırmızı ışığa takılmadan hep yeşil ışıkta geçmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi.



Cihaz, otomobil trafik lambalarına vardığında yeşil yandığını garanti ederek, ışıklarda dur-kalk yapılmasının önüne geçiyor. Otomobile yerleştirilen cihaz, trafik ışıklarının içine konulmuş özel vericilerle iletişim kurarak, ışıklı kavşaktan durmadan geçebilmek için lambalara kadar hangi hızla gidilmesi gerektiğini hesaplayarak sürücüye bildiriyor.



"Travolution" adı verilen cihazla yapılan ilk denemelerin çok başarılı olduğu belirtildi. Cihazı yapan otomobil üreticisi firma Audi, daha az sayıda otomobil kırmızı ışıkta duracağı için, bu sistemin egzoz gazı emisyonlarının azalmasına da katkıda bulunacağını bildirdi. Bunun yanı sıra dur-kalklar yüzünden artan benzin sarfiyatı da düşecek. Otomobillerin yüzde 10'unun bile bu cihazı kullanması halinde kentlerdeki trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azalacağı hesabı yapılıyor. Bununla birlikte söz konusu teknolojinin tıkanıklığın çok olduğu trafikte yaramayacağı hatırlatılıyor.



Kablosuz Yerel Bölge Ağı (WLAN) teknolojisine dayanan cihazın her motorlu vasıta için uygun olduğu belirtildi. Cihazla ilgili denemelerin tamamlanmadığı ve piyasaya yönelik üretime geçildiğinde kaça mal olacağın henüz bilinmediği belirtildi.