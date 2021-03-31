‘Kırmızı Işık’ projesinde ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna bastı

Vodafone CEO’su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla beraber bir ‘Kırmızı Işık’ projesinde ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna bastığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Engin Aksoy ile röportajına köşesinde yer verdi.

Aksoy, “Kırmızı Işık’ acil şiddet uygulaması 7 yıl içinde 358 bin kez indirildi ve ayda 2 bin 500 kişi aktif olarak bu uygulamayı kullanıyor. Tabii bu çok sevindiğimiz bir şey değil, keşke hiç ihtiyaç olmasa, keşke hiç kullanılmasa. Ülkemizde mülteci kadınların sayısının artmasıyla beraber biz bu uygulamanın Arapça versiyonunu da çıkardık. Onları da bu kapsama dahil ettik.” Ifadesini kullandı.