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Bilim / Teknoloji

Kırmızı ışık ayarı için özel cihaz

Almanlar yoğun trafiğe nefes aldıracak bir cihaz geliştirdi. Otomobiller kırmızı ışığa takılmadan geçebilecek.

20 Ekim 2008 03:00

Almanlar, otomobillerin kırmızı ışığa takılmadan, yeşil ışıkta geçmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Otomobile yerleştirilen cihaz, trafik ışıklarının içine konulmuş özel vericilerle iletişim kurarak, ışıklı kavşaktan durmadan geçebilmek için lambalara kadar hangi hızla gidilmesi gerektiğini hesaplıyor ve sonucu sürücüye bildiriyor.

Sıkışıklığı azaltacak

"Travolution" adı verilen cihazla yapılan ilk denemelerin çok başarılı olduğu belirtildi. Cihazı yapan otomobil üreticisi firma tarafından, daha az sayıda otomobil kırmızı ışıkta duracağı için, bu sistemin egzoz gazı emisyonlarının azalmasına da katkıda bulunacağı ayrıca dur-kalklar yüzünden artan benzin sarfiyatının da düşeceğini açıkladı.

Otomobillerin yüzde 10'unun bile bu cihazı kullanması halinde kentlerdeki trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azalacağı da hesaplanıyor. Bununla birlikte söz konusu teknolojinin tıkanıklığın çok olduğu trafikte fazla işe yaramayacağı da hatırlatılıyor. Kablosuz Yerel Bölge Ağı (WLAN) teknolojisine dayanan cihazın her motorlu vasıta için uygun olduğu belirtildi. Cihazla ilgili denemelerin tamamlanmadığı ve piyasaya çıktığında nasıl fiyatlandırılacağının netleşmediği belirtildi.

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