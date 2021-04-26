Kırmızı halıda tercih edilen ünlü tasarımcı Alber Elbaz, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Beyonce, Michelle Obama, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker gibi pek çok ünlü ismin kırmızı halı kıyafetlerini tasarlayan Alber Elbaz, 59 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 7 yaşında kıyafet tasarlamaya başlayan daha sonra Yves Saint Laurent'le çalışan ve 2001 yılında Lanvin markasının kreatif direktörlüğünü yapan ünlü moda tasarımcısı Alber Elbaz, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

"Modanın Hollywood'la ilişkisini değiştiren tasarımcı" olarak bahsedilen Elbaz, son beş yıldır endüstriden uzak duruyordu. Elbaz son olarak bu yıl ocak ayında yeni markazı AZ Fashion'u duyurmuştu. AZ Fashion, beden kapsayıcı tarzıyla takdir toplamıştı.

Moda dünyası ve ünlüler Elbaz'ın ölümü üzerine mesajlar paylaştı.