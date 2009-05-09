'Kırmızı gül sevginin ama mor menekşe alçak gönlün sembolü'

Adana'da, Türkiye'nin en büyük saksılı süs bitkisi üreticilerinden olan bir firma Anneler Günü için 70 bin adet mor menekşe yetiştirdi.



Üretici firma, "alçak gönlün" sembolü ve annelere en uygun çiçeğin mor menekşe olduğu gerekçesi ile düşük fiyatla satışa sunulan menekşelerle, çiçek sevgisini de aşılamak istiyor.



Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Arıklı köyü civarında bulunan seranın işletmecisi Ziraat Mühendisi Osman Yanık, 50 bini kapalı olmak üzere, 150 bin metrekarede, yılda 2 milyon saksılı süs bitkisi üretimi yaptıklarını söyledi.



Özel günlerin çiçek sektörü için büyük önem taşıdığını anlatan Yanık, "Her özel günde olduğu gibi Anneler Günü için de haftalar öncesinden fazla mesai yapmaya başladık" dedi.



Bu yılki Anneler Günü'nde diğerlerine göre farklı bir üretim yaparak kırmızı gül yerine mor menekşeyi tercih ettiklerini belirten Yanık, "Kırmızı gül sevginin sembolü ancak, menekşe ise alçak gönülü simgeliyor. Bu yüzden annelere daha uygun olacağını düşünerek 70 bin adet mor menekşe üreterek, büyük marketlerde ve çiçekçilerde satışa sunduk" diye konuştu.



Özel günlerde çiçek fiyatlarının yükselmesini de eleştiren Yanık, bu yükselişi önlemek daha fazla çiçek satılmasını da teşvik amacıyla fiyatları düşük tuttuklarını belirterek, "Anneler Günü'nde diğer özel günlerde olduğu gibi 10 TL'yi bulacak kırmızı gül yerine biz menekşeyi 2,90 TL'den satışa sunuyoruz. Bundaki amacımız çiçek sevgisinin yerleşmesi" dedi.

