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Yaşam

'Kırmızı fularlı kız'a 5 yıl hapis istemi

Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 4 ay 6 gün cezaevinde kalan 'Kırmızı fularlı kız' hakkında Ahmet Atakan'ın ölümü üzerine yapılan eylemlere katılmaktan 5 yıl hapis istendi

30 Nisan 2014 20:20

Antalya’da Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 4 ay 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan “kırmızı fularlı kız” Ayşe Deniz Karacagil’in de aralarında olduğu 5 sanık hakkında, Hatay’da yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto gösterilerine katılmaktan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Hatay’daki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto etmek için Antalya’da yapılan eylemde şehir içi karayolunu trafiğe kapattıkları iddiasıyla haklarında ’Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak’ suçlamasıyla dava açılan 5 kişinin yargılanmasına başlandı. Antalya 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, kırmızı fularının sosyalizmi simgelediği yönünde polis sorgusunda ve savcılık iddianamesinde suçlamalar yöneltilen sanıklar Ayşe Deniz Karacagil, Mustafa Cihan Yılmaz, Hacı Bey Temur, Naim Doğan ve Ersin Elyakut hazır bulundu.

Savcılığın iddianamesinde Karacagil, Yılmaz, Temur, Doğan ve Elyakut hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet suçundan 1-3 yıl, AKP’ye ait standa zarar verdikleri gerekçesiyle mala zarar vermekten 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıla kadar hapis istendi.

 

İfade vermeyi reddettiler

 

Duruşmada sanıklardan Ersin Elyakut, evine giderken polislerin kendisi hakkında işlem yaptığını, olaylara katılmış olsa da bunun demokratik hakkı olduğu yönünde ifade verdi. Diğer 4 sanık ise zaten aynı olaya ilişkin haklarında açılmış bir dava olduğunu belirterek, ifade vermeyi reddetti. Mahkeme, davayı 13Haziran 2014 tarihine erteledi.

 

Aynı eyleme 2 dava

 

Sanıkların avukatı Hakan Evcin, iddianamedeki suçlamaya göre 5 yıla yakın hapis cezası istendiğini belirterek, Karacagil ve Yılmaz’ın, davası görülmekte olan bir olaya ilişkin haklarında ikinci kez dava açılıp yargılandıklarını, bu yüzden ifade vermediklerini kaydetti. Aynı olay, aynı suç iddiasından ikinci bir dava olamayacağını dile getiren Evcin, "Kanunen bu davanın reddi gerekiyor" dedi.

 

'Savcıların birbirinden haberi yok’

 

Avukat Evcin, "İlk davayı açan terörle mücadele kanununa ilişkin yetkilendirilmiş savcı. Bu ikinci davayı açan ise örgütlü suçlar savcısı. Savcıların olaylardan ve birbirinden haberi yok. Zaten sorgulama yapılsa veya basını takip etseler bu davanın açıldığını görecekler" diye konuştu.

 

 

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