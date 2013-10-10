'Kırmızı fularla sosyalizm simgeleme' suçu varmış!

Antalya'da Gezi Parkı ve sonrasında yaşanan olaylardaki protestolara katılıp tutuklanan 3 kişiye yönelik suçlamalar arasında, 'taktıkları kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' iddiası da yer alıyor.

Antalya'da Gezi Parkı ve sonrasında yaşanan olaylara katılan Ali K., Leyla N., Anıl Bartu E., Murat S., Mustafa Cihan Y. ve Ayşe Deniz K., 2- 3 Ekim günlerinde gözaltına alındı. 1 Haziran gecesi Çallı'daki gösteriler, 9 Eylül'de Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin protesto, 12 Eylül 'de 12 Eylül darbesinin protestosu ve ODTÜ olaylarına yönelik protesto gösterilerinde yer alan 6 gençten Murat S., Mustafa Cihan Y. ve Ayşe Deniz K. tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, tutuklanan 3 kişi arasında yer alan, HES karşıtı eylemlerle de dikkati çeken 20 yaşındaki Ayşe Deniz K. hakkındaki suçlamalar arasında, 'kırmızı renkli fularının sosyalizmin simgesi olduğu', elinde taş ve sapanla güvenlik güçlerine saldırdığı, TOMA şoförüne saldırdığı, yolu trafiğe kapattığı, yüzünü kapatarak eylemcilerin önünde güvenlik güçleriyle çatıştığı gibi iddialar bulunuyor.

Polisteki fular sorgusu

Ayşe Deniz K. ve diğer şüphelilere, Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen sorguda, 'Sosyalizmi simgeleyen kırmızı renkli fular ile yüzünü açık ve kapalı şekilde eylemlerde MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmaları olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SGD (Sosyalist Gençlik Derneği) ile SKM (Sosyalist Kadın Meclisi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile birlikte hareket ettiğiniz' diye soru yöneltildi.

'Kırmızı fular örgüt simgesi'

Tutuklulardan Ayşe Deniz K.'nin avukatı Bilal Doğan, müvekkilinin eylemlere katıldığına ilişkin fotoğraflar bulunduğunu, ancak bunların kendiliğinden eylemler olduğunu belirtti. Avukat Bilal Doğan, "Bu eylemlerde kırmızı fular taktı diye, sadece bunu bir örgüt sembolü olarak görüp tutuklama gerekçesi bile yapılabiliyor. Yani artık bu korku imparatorluğunun boyutları bize göre korkunç boyutta" dedi.

Müvekkiline ilişkin hukuki değil, siyasi kararla alınmış bir tutuklama olduğu düşüncesini taşıdığını anlatan Doğan, "Baktığınızda, bu eylemlere katılmaktan kamu malına zarar vermeye kadar bunlar tutuklanmayı gerektirecek suçlar değil. Kontrolle salıverilmeliydi. Bu durum, gencecik insanların eğitimlerine de engel teşkil ediyor" dedi.

Avukat Bilal Doğan, Terörle Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan sorgu tutanağı kapsamında, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Ayşe Deniz K. ve diğer şüphelilere aynı soruların mahkemede de yöneltildiğini söyledi.

Daha önce 2 tutuklama

Tutuklanan 3 kişi hakkında, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Halk Cephesi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) gibi örgütlere üye veya üye olmamakla birlikte örgüt adına yapılan eylemlere katılım, görevi yaptırmamak için direnme, sosyal paylaşım sitelerinden eylem çağrısı, eylemin yer ve zamanının bildirimi, barikat kurma ve polise taş atma gibi suçlamalar yer alıyor. Aynı olaylarla ilgili daha önce ise Ecri A. ile Umut B. mahkeme tarafından tutuklanmıştı.