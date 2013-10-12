'Kırmızı fular' takmakla suçlanan kızın annesinden sürgün isyanı

Antalya'da Gezi Parkı ve sonrasındaki olaylar nedeniyle tutuklanan ve taktığı kırmızı fuların 'sosyalizmi simgelediği' suçlamasına da maruz kalan 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil, Antalya'dan Alanya L tipi Cezaevi'ne nakledildi. Anne Nuray Erçağan, çıkan haberler sonrası yapılan bu nakli, apar topar bir sürgün olarak nitelendirdi.

Antalya'da 1 Haziran günü yaşanan Gezi Parkı protestoları ve sonrasında Ahmet Atakan'ın ölümü, 12 Eylül darbesinin yıldönümü ve ODTÜ'de yaşananlara ilişkin protestolara katıldığı gerekçesiyle 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklu yargılanmak üzere Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Ayşe Deniz Karacagil, dün Antalya'dan Alanya'nın Mahmutlar Beldesi'ndeki Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, Antalya'daki polis sorgusunda “Sosyalizmi simgeleyen kırmızı renkli fular ile yüzünüzü tanınmamak ve kimliğinizi gizlemek amacıyla kapatmadaki amacınız nedir?” gibi sorular yöneltilen Ayşe Deniz Karacagil'in, konuya ilişkin medya organlarında çıkan haberler sonrasında Alanya'ya gönderilmesine, anne Nuray Erçağan tepki gösterdi.

Kızı Deniz'in Alanya'ya nakledildiğini başkalarından öğrendiğini ve kendisine hiçbir bilgi verilmediğini anlatan Nuray Erçağan, nakil olayına tepkisini şöyle dile getirdi:

Arkadaşları vardı

"Evet bu yine sürgün. Aslında cezaevi müdürü siyasileri istemiyor ve istememesi de çok ilginç. Hem babası hem ben kalp hastasıyız, emekli insanlarız ve her görüşte Alanya'ya gidip gelmek çok zor olacak. Burada başka kadın tutuklu olmadığı için Deniz'i Alanya'ya göndermişler. Neticede Deniz daha mahkemeye bile çıkmadı. Yanında bir arkadaşı var S. Deniz ile iyi arkadaşlardı. Apar topar gitmesine anlam veremiyorum. Daha mahkemesi görülmeden Alanya'ya götürülmesi dikkatimi çekiyor. Çok çabuk gitti. Bunlar bizim onurumuz ve oradan oraya sürgün ediliyorlar, ama bana bilgi bile vermiyorlar."

Kızım kırmızı fuları hiç takmadı

Antalya'da Gezi Parkı olayları nedeniyle 100'ün üzerinde gözaltı olayı yaşandığını, polis tarafından hazırlanan sorguların tamamının aynı olduğunu da öne süren Nuray Erçağan, "Polis tarafından hazırlanmış ve hazır olarak mahkemeye sunulmuş bir iddianamedir. Yanlış ve ezber bilgilerle yazıldığı anlaşılıyor. Gezi direnişi süresince yapılan eylemlere ben de katıldım, kızım da katıldı. Geleceğinin elinden alındığına inanıyordu, bu nedenle eylemlerde olması gerektiğini düşünüyordu. Kızım taktığı iddia edilen kırmızı fuları hiç takmadı. Ben bunu 'kırmızı fular takmak suçtur' anlamında söylemiyorum, iddianamenin ne kadar yalan yanlış bilgilerle hazırlandığı anlaşılsın diye söylüyorum" diye konuştu.

Antalya L Tipi Cezaevi yönetimi ise Ayşe Deniz Karacagil'in Alanya L Tipi Cezaevi'ne naklinin nedenini, kadın bölümünde başka siyasi tutuklu olmaması gösterdi.