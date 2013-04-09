Kırmızı etteki kimyasal kalbe zarar veriyor!

ABD'de yapılan bir araştırma, kırmızı ette bulunan 'karnitin' adlı kimyasal maddenin kalp için zararlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, bağırsaklardaki bakteriler karnitini parçalayarak bir dizi kimyasal tepkimeye yol açıyor, bu da kolesterolü ve kalp hastalıkları riskini artırıyor.

Cleveland Kliniği'nden Dr. Stanley Hazen, yağsız kırmızı ette kolesterol ve doymuş yağ oranı düşük olsa da, kalp ve damar hastalıklarına yol açacak başka bir etken bulunduğunu söylüyor.

Fareler ve insanlar üzerinde yapılan deneyler bağırsaklardaki bakterilerin karnitin adı verilen bir madde ile beslenebildiklerini ortaya koydu. Bakterilerin karnitini parçalamasıyla ortaya çıkan gaz, karaciğerde TMAO denen bir kimyasal maddeye dönüşüyor. TMAO ise damarlarda yağ birikimine ve dolayısıyla kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Dr. Hazen, TMAO maddesinin çoğu zaman görmezden gelindiğini oysa bu maddenin kolesterol metabolizmasını etkilediğini ve kolesterol birikimine yol açtığını da ifade etti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, çalışmayı yapan Dr. Hazen "daha az kırmızı et, daha az zarar" ilkesinde değişen birşey olmadığını söylerken, "Eskiden haftada beş gün kırmızı et yerdim, şimdi iki haftada bir ya da daha az yiyorum."dedi.

Hazen bağırsaktaki bakteri dengesi açısından beslenmede probiyotik yoğurt kullanmanın önemini de vurguladı.

Düzenli kırmızı et tüketiminin sağlığa zararlı olduğuna dair daha önce de birçok araştırma yayımlanmıştı. İngiltere'de hükümet günde 70 gramdan fazla kırmızı et tüketilmemesini salık veriyor.