Kırmızı ette ‘Suprex’ alarmı

‘Alo 174 Gıda Hattı'

SETBİR'den yapılan açıklamada, kırmızı ete Suprex isimli bir madde eklenmesiyle ürün ağırlığının artırıldığına ilişkin haberlerin kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği düşüncesiyle, dernek tarafından endişeyle izlendiği kaydedildi.Kırmızı et üretiminde, kırmızı etin marine edilmesi, belirli soslar ve lezzet vericilerle muamele görmesinin, Ulusal Gıda Kodeksine göre izin verilen bir işlem olduğu, ancak kullanımına izin verilen, baharat, salça gibi malzemelerin ilgili mevzuatla belirlendiği ifade edilen açıklamada, aynı şekilde salam, sosis, döner gibi et ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek çeşni katacak malzemelerin de et ürünlerine ilişkin mevzuatla belirlendiği, SETBİR'in mevzuata uygun ürünler üreten firmaları bünyesinde barındıran bir dernek olduğu vurgulandı.Mevzuatla belirlenen işlemlerin dışında üretim yapılmasının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zaman zaman karşılaşılan durum olduğuna işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:''Kayıt dışı ve merdiven altı üretim yasalara karşı çıkarak bilinçli bir şekilde halk sağlığını tehdit etmekte ve bireyin en doğal hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır. Merdiven altı ya da kayıt dışı üretimle mücadele SETBİR'in önemle ve kararlılıkla üzerinde durduğu bir konudur.Merdiven altı ve kayıt dışı üretim ile mücadelede sadece Bakanlık, üreticiler ve SETBİR gibi sivil toplum kuruluşlarının gayretleri yeterli olmamaktadır. Bu konuda tüketicilerin de bilinçlenmesi, güvenilir gıda talep etmesi ve tüketmesi ve satın aldıkları ürünler konusunda daha dikkatli olmaları son derece önemlidir. Paketlenmiş, etiket bilgilerine haiz güvenilir satış noktalarından satın alınan, denetimlerinin yapıldığından emin olunan gıdaların ve markalı ürünlerin tüketimi esas olmalıdır. Zira, güvenilir satış noktaları, denetlenmiş ürünler veya markalı ürünlerde izlenebilirlik mümkündür. Ayrıca bu ürünlerde risk tüketiciye değil üreticiye ve denetleyene aittir.''Açıklamada, güvenilir gıda konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla ''Güvenilir Gıda Kampanyası'' yürütüldüğüne değinilerek, bu çerçevede, kırmızı et dahil olmak üzere, tüm gıda ürünlerinde halkın endişe, şüphe ve bilgi taleplerini ''Alo 174 Gıda Hattı''na başvurarak giderebileceği belirtildi.Merdiven altı ve kayıt dışı üretimle mücadelede kayıtlı üreticilere ve kırmızı et sektörüne olabilecek zararların ortadan kaldırılabilmesi için, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğine işaret edilerek, insan sağlığına zarar verecek bu üretimleri yapan kişi ve firmaların, takip edilmesi ve cezalandırılması ve teşhir edilmesi kırmızı et sektörü üzerinde yaratılan yanlış izlenimleri ortadan kaldıracağı kaydedildi.Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:''Basında yer alan Suprex isimli madde esasen unlu mamuller sektöründe kullanılmak üzere ithal edilen, Türkiye'de üretilmek üzere de üretim izni alınmış ve halk sağlığı açısından doğru oranlarda kullanıldığında tehlike içermeyen bir gıda katkı maddesidir. Ancak, bugüne kadar kırmızı et sektöründe kullanılmadığı, maddeyi ithal ve imal eden üretici firma tarafından beyan edilmiştir.Dolayısıyla Suprex ürününün, ağırlıklı olarak kırmızı et sektöründe kullanıldığına ilişkin basında çıkan haberlerin anlaşılması mümkün olmamaktadır.''Dünkü Hürriyet gazetesinde de (09.03.09), Erkan Çelebi, bu konuyu köşesine taşıdı. Çelebi'nin yazısı şöyle: