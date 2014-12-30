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Sağlık

Kırmızı etin fazlası kanser sebebi

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, insan vücudu kırmızı eti yabancı olarak algılıyor

30 Aralık 2014 22:28

Kırmızı et tüketimini, kanserle ilişkilendiren çok sayıda araştırma yapıldı. Ancak araştırmacılar şimdi ilk kez, kırmızı etin neden kansere yol açtığını tespit ettiklerini söylüyor

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen araştırmaya göre, vücut, kırmızı eti yabancı olarak algılıyor. Çünkü kırmızı ette insan vücudunun üretmediği bir tür şeker var.

Uzmanlara göre, bu şeker diğer etobur canlılarda üretilirken, insan vücudunda üretilmiyor. Kırmızı et tüketiminin ardından  insan vücudu bu şekeri yabancı olarak algılıyor ve devreye bağışıklık sistemi giriyor. Bağışıklık sistemi bu şekerle başa çıkmak için antikor üretiyor.

Araştırmacılar bu antikorun iltihaba neden olduğunu belirtiyor. İltihap da tümöre dönüşüyor ve vücutta kanser baş gösteriyor. Araştırma, vücudu söz konusu yabancı şekeri, üretmeyen fareler üzerinde yapıldı.

Şeker enjekte edilen farelerin vücudunda tümör oluştuğu gözlendi. Bununla birlikte uzmanlar, kırmızı etin, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu da hatırlatıyor. Uzmanların tavsiyesi, günde 70 gramdan fazla kırmızı et tüketmemek gerektiği yönünde.

 

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