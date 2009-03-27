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Sağlık

Kırmızı et ömrü kısaltıyor

Kırmızı et yemeyi sevenler için kötü haber. Her öğün kırmızı et tüketenlerin ömürlerinin daha kısa olduğu ortaya çıktı.

27 Mart 2009 02:00

Kırmızı et yemeyi sevenler için kötü haber. Her öğün kırmızı et tüketenlerin ömürlerinin daha kısa olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sık sık kırmızı et tüketenlerin ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu belirtildi.

Hürriyet’te yayımlanan habere göre; enstitü araştırmayı 545 bin kişi üzerinde gerçekleştirdi. Yaşları 50 ile 71 arasında değişen 545 bin kişi 10 yıl boyunca takibe alındı. Sonuç ise korkunç: Erkek deneklerin yüzde 11, kadınların ise yüzde 16'sı daha az et yemiş olsaydı, daha uzun yaşayacaktı. Araştırmada sigara içme ve aşırı kilo dikkatte alınmadı.

Kanser ve kalpten ölüm riski çok büyük

Haftada en fazla 150 gram kırmızı et tüketenler ile günde 250 gram kırmızı et yiyenler arasında yapılan araştırmada ürkütücü sonuçlar ortaya çıktı. Günde 250 gram kırmızı et tüketen erkeklerde kanserden ölme riski yüzde 22, kalp krizinden hayatını kaybetme riski ise yüzde 27 daha yüksek. Bu durum kadınlarda ise kanserden ölme riskini yüzde 20, kalp krizinden hayatını kaybetme riskini ise yüzde 50 oranında arttırıyor.

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