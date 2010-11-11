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Yaşam

KIRMIZI ET ERKEKLERİ SAKİNLEŞTİRİYOR TORONTO (A.A)

11 Kasım 2010 15:09

-KIRMIZI ET ERKEKLERİ SAKİNLEŞTİRİYOR TORONTO (A.A) - 11.11.2010 - Sanılanın aksine, kırmızı etin erkekleri yatıştırıcı etkisi olduğu belirlendi. Kanada'nın McGill Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, kadınların, yoğun ve stresli bir gün geçiren eşlerini pişmiş bir parça et ikram ederek sakinleştirebileceğini gösterdi. Araştırmaya katılan 82 erkeğe, aralarında et fotoğraflarının da bulunduğu bazı fotoğraflar gösterildi. Bu sırada, katılımcılara bir metin okurken hata yapan yardımcılarını sesli olarak cezalandırabilecekleri söylendi. Et fotoğrafını görünce daha saldırgan olacağı düşünülen katılımcıların, aksine sakinleştiği belirlendi. Araştırmaya imza atanlardan Frank Kachanoff, sonuçların kendisini de şaşırttığını belirterek, kırmızı etin sakinleştirici etkisinin, yemek vakti arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte olan atalarımızın bundan hoşnut olması ve sakinleşmesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti. Kachanoff, bu deneyi "av fotoğrafları" kullanarak tekrarlamak istediğini de belirtti. Araştırma, Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

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