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Yaşam

Kırmızı erkeğe harcatıyor

ABD'de yapılan bir araştırma 'Sevgililer Günü' armağanlarının neden kırmızı olduğuna açıklama getiriyor.

17 Kasım 2008 02:00

Rochester Üniversitesi’nden psikolog Andrew Eliot’ın başkanlığında yapılan araştırma, “Sevgililer Günü” armağanlarının neden kırmızı olduğuna açıklama getiriyor.

Eliot, araştırma sonuçlarını “her ne kadar kırmızı renge yapılan atıfların toplumsal nedenleri olsa da, aynı zamanda bunun daha ilkel biyolojik kökenlerinin de olabileceğini düşünüyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Kırmızılı kadınlar daha çekici

100’den fazla üniversite öğrencinin katılımıyla yapılan araştırmada katılımcılara kadın fotoğrafları gösterilerek, resimdeki kadının ne kadar sevimli olduğu, bu kişiyi öpmek isteyip istemedikleri ve bu kişiyle seks yapmak isteyip istemedikleri soruldu. Aynı kadınlara ait aynı fotoğraflar, farklı katılımcılara gösterilirken yapılan tek değişiklik fotoğraf çerçevesinin rengi oldu. Fotoğraflar, içlerinde kırmızının da bulunduğu farklı renkli çerçevelerde katılımcılara gösterildi. Sonuçta, kırmızı çerçeveli resimlerdeki kadınların, erkeklere daha çekici geldiği ortaya çıktı.

Araştırma içindeki bir başka deneyde ise erkeklere aynı kadına ait aynı fotoğraf gösterildi. Sadece, kadının giydiği t-shirt dijital olarak farklı renklere boyandı. Katılımcılara resimdeki kadının ne kadar zeki, sevimli ve çekici buldukları soruldu. Çerçeve rengi değiştirilmiş fotoğraflarda olduğu gibi, kırmızı t-shirt giymiş kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulundu. Sevimli ya da zeki olarak algılanmada ise kırmızı rengin diğer renklere gore bir etkisinin olmadığı saptandı.

Kırmızı erkeği bonkör yapıyor

Bir başka testte de katılımcılardan, önceki testte farklı renk t-shirler giymiş kadınlarla, bir gece dışarı çıkacaklarını ve cüzdanlarında 100 dolar olduğunu düşünmeleri istendi ve katılımcılara o gece ne kadar para harcayacakları soruldu. Verilen cevaplarda kırmızılı kadınlara karşı erkekler daha bonkördü.

Katılımcı olarak genç kadınlarla yapılan aynı testlerde, kadınların diğer kadınları değerlendirirken kırmızı rengin hiçbir etkisinin olmadığı saptandı.

Kırmızının sırrı çok derinlerde

Eşcinsel ve renkkörü kişilerin alınmadığı testler sonucunda yapılan değerlendirmede, kırmızı rengin kadınları erkeklerin gözünde daha çekici gösterdiği sonucu ortaya çıktı. Eliot, “kırmızı rengin çekiciğinin evrimsel kökenlerinde olabileceğini ve çok derinlerde, biyolojik temelli mekanizmaların harekete geçtiğini” söyledi.

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