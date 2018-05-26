Kırmızı çam balı, kaderlerini değiştirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde fıstık çamı ormanlarından elde edilen kırmızı çam balı, yeni gelir kaynağı oldu. Üretici aile sayısında artış yaşanırken, kırmızı çam balı Ege Bölgesi\'ndeki 882 büyük mağazanın raflarına girdi.

Milas\'ın Sakarkaya ve Günlük mahalleleri çevresindeki fıstık çamı ormanlarından elde edilen kırmızı bal, Ege\'nin büyük mağazalarının raflarında yerini alırken, adıyla, rengiyle ve lezzetiyle de ilgi görmeye başladı. Ege Bölgesi\'nde toplam 882 mağazada tüketiciye ulaşan kırmızı çam balının üretici aile sayısında da artış oldu. Sakarkaya\'da bal üreticisi aile sayısı 200\'den 250\'ye yükselirken, daha önce 20 ailenin bal üretimi yaptığı Günlük\'te ise bu sayı 30\'a çıktı.

KÖYLERİN KADERİ DEĞİŞTİ

Sakarkaya Mahalle Muhtarı Hakkı Arıcı, son zamanlarda ürettikleri balın kırmızı bal olarak adını duyurmasından son derece memnun olduklarını belirterek, \"Bizim ürettiğimiz kırmızı bal, köyümüzün çevresindeki fıstık çamı ormanlarından elde edildiği için rengi, diğer ballara göre daha koyudur ve kırmızıya çalar. Bu nedenle kırmızı çam balı olarak bilinir. Son zamanlarda balımız çok ilgi görmeye başladı. Sadece zeytin ve bal üretimiyle geçinmeye çalışan köyümüz için kırmızı bal üretimi yeni bir gelir kaynağı oldu. Böyle olunca arıcılık yapan aile sayısı da arttı. Köylümüzün eli para görmeye başladı. Üreticilerimizin adeta kaderi değişti. Balımız için Milas Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (MİTSO) yaptığı tanıtımın da çok faydasını gördük. Köyümüze, bal konusunda adını duyurmuş, tanımış firmalar da bal almak için gelmeye başladı\" dedi.

MİTSO SÜPER TANITIM YAPTI

Günlük Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek de üretimin giderek arttığını belirterek \"Ballarımızın büyük mağazaların raflarında yer almaya başlaması bizi çok sevindirdi. Balımız değer kazandı. Mahallemizin adı duyulmaya başlandı. Kırmızı balımızı İzmir\'deki, Milas\'taki mağazaların raflarında gördükçe gurur duymaya başladık. Balımızın tanıtımı için Milas Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (MİTSO) da süper çalışmaları oldu. Balımızı süper tanıttı. Bu da köyümüzün yüzünü güldürdü\" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, \"Yıllardır, başta zeytin, zeytinyağı ve bal olmak üzere Milas\'ımızın ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle Milas zeytinyağına coğrafi işaret almayı başardık. Ardından Milas\'ın sofralık lezzeti yağlı zeytin için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Şimdi ise Milas\'ın kırmızı çam balı Ege Bölgesi\'ndeki 882 büyük mağazanın raflarında sergilenerek tüketiciye ulaştırılmaya başladı. Bu, Milas balcılığı için bir dönüm noktasıdır. Daha önce balımız toptan olarak tüccarlara satılıyor ve başka markaların adıyla satışa sunuluyordu. Şimdi ise Sakarkaya ve Günlük köylerimizde elde edilmekte olan çam balımız bu köylerin adıyla ve Milas ürünü olarak satışa çıkmaya başladı. Bu, bizim için güzel bir gelişme\" diye konuştu.

MİLAS, DÜNYADA EN ÇOK ÇAM BALI ÜRETİLEN İLÇE

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 92\'si Muğla ili ve Kuşadası\'nın Dilek Yarımadası\'nda üretilirken bunun da üçte biri Milas\'ta elde ediliyor. Ordu ilinden sonra en çok bal üretiminin yapıldığı Muğla ilinde, en çok arı kovanı olan ilçe ise Milas. Milas\'ın 118 köyünün 72\'sinde toplam 1450 aile 120 bin kovanla bal üretimi yapıyor ve ayrıca 15 ton dolayında balmumu elde ediliyor.

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