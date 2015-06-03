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Dünya
Deutsche Welle

Kırmızı bültenle aranıyorlar

Interpol, Amerikan yargısının başvurusu üzerine FIFA'nin eski yönetileri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

03 Haziran 2015 19:54


FIFA'daki yolsuzluk skandalında uluslararası polis teşkilatı Interpol de devreye giriyor. Interpol, ABD'deki yargı makamlarının başvurusu üzerine aralarında eski FIFA yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Interpol'ün Fransa'nın Lyon kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, bu kişilerin yakalandıklarında ABD'ye iade edileceklerine dikkat çekildi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılanlar arasında FIFA'nın eski başkan yardımcısı Trinidad ve Tobagolu Jack Warner, FIFA İcra Komitesi'nin eski üyesi ve Güney Amerika Futbol Birliği'nin eski başkanı Nicolas Leoz da bulunuyor.

Warner kısa bir süre önce ülkesi Trinidad ve Tobago da yakalanmış ancak 360 bin euro kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Leoz'un da Paraguay yargısının kararıyla ülkesinde ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor.

Arjantinli Alejandro Burzao ile Hugo ve Maiono Jinkis kardeşler de Interpol tarafından aranıyor. Bu kişilerin futbol turnuvalarında 100 milyar dolardan fazla yolsuzluk yaptıkları iddia ediliyor. Brezilyalı medya menajeri Jose Margulies de yasadışı ödemelere aracılık etmek suçlamasıyla Interpol'ün listesinde yer alıyor.

Amerikan yargısının 14 kişiyle ilgili şikayeti üzerine geçen hafta FIFA'nın İsviçre'deki merkezine baskın düzenlenmiş ve bu kişilerden 7'si gözaltına alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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